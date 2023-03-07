Макаревич объяснил, почему животные, в отличие от людей, не убивают друг друга

"Общепринятое утверждение: животные одного вида не убивают друг друга – только люди. Вообще-то это потому, что ни у каких животных, кроме людей, нет денег", – написал он.

"...и тщеславия с завистью", – добавил подписчик Станислав Иванов.

"… и амбиций", – дополнил Maksym Lande.

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку".

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.

В сентябре 2022 года российский минюст внес его в список "иноагентов".