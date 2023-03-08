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В Грузии оппозиция выдвинула властям ультиматум. После его невыполнения протестующих призвали окружить парламент

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8 марта в Грузии возобновились акции протеста против закона об "иноагентах"
8 марта в Грузии возобновились акции протеста против закона об "иноагентах"
Фото: EPA

Лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе в ходе митинга у парламента в Тбилиси 8 марта потребовал у власти Грузии отозвать законопроект об "иноагентах" и освободить всех задержанных на акции протеста накануне.

Об этом сообщил грузинский "Первый канал".

Свое обращение Вашадзе адресовал правящей партии "Грузинская мечта", дав час на выполнение требований.

В противном случае протестующие "перейдут к следующим шагам", пригрозил политик.

После того, как ультиматум не был выполнен, Вашадзе призвал участников митинга "мирно" окружить здание парламента, а правоохранителей – не противостоять мирным протестующим, проинформировал грузинский "Первый канал".

На рассмотрении парламента Грузии находится два законопроекта об "иноагентах": "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Первый, проголосованный в первом чтении, касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений. 

Спикер парламента Шалва Папуашвили 8 марта направил письмо президенту Венецианской комиссии с просьбой подготовить правовое заключение по двум законопроектам об "иноагентах", пишет "Грузия Online".

Рассмотрение второго законопроекта об "иноагентах" 9 марта на пленарном заседании парламента проводиться не будет, отметило Interpressnews.

Контекст:

Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.

Ожидалось, что два законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости Грузии". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении

После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находилась в США, в обращении к нации поддержала протестующих  и пообещала наложить на закон вето.

7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие, было задержано 66 протестующих.

8 марта в Грузии возобновились акции протеста.

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