В Грузии оппозиция выдвинула властям ультиматум. После его невыполнения протестующих призвали окружить парламент

Об этом сообщил грузинский "Первый канал".
Свое обращение Вашадзе адресовал правящей партии "Грузинская мечта", дав час на выполнение требований.
В противном случае протестующие "перейдут к следующим шагам", пригрозил политик.
После того, как ультиматум не был выполнен, Вашадзе призвал участников митинга "мирно" окружить здание парламента, а правоохранителей – не противостоять мирным протестующим, проинформировал грузинский "Первый канал".
На рассмотрении парламента Грузии находится два законопроекта об "иноагентах": "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Первый, проголосованный в первом чтении, касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.
Спикер парламента Шалва Папуашвили 8 марта направил письмо президенту Венецианской комиссии с просьбой подготовить правовое заключение по двум законопроектам об "иноагентах", пишет "Грузия Online".
Рассмотрение второго законопроекта об "иноагентах" 9 марта на пленарном заседании парламента проводиться не будет, отметило Interpressnews.
Акции протеста в Грузии начались после того, как власти решили принять закон об "иностранных агентах". Против законодательных новшеств выступили оппозиция, представители СМИ и неправительственные организации. Они заявили, что законопроекты фактически аналогичны российскому закону и существенно тормозят продвижение Грузии в направлении евроинтеграции.
Ожидалось, что два законопроекты будут вынесены на заседание 9 марта, отметило издание "Новости Грузии". Но в итоге один из них – "О прозрачности иностранного влияния" – парламент рассмотрел 7 марта, когда уже проходила акция протеста, и принял в первом чтении.
После голосования верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что законопроект несовместим с ценностями и стандартами ЕС и "противоречит провозглашенной Грузией цели вступления в Европейский союз". В Госдепартаменте США намекнули на возможные санкции за подавление протестов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находилась в США, в обращении к нации поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето.
7 марта в ходе акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси произошли столкновения, полиция применяла к участникам акции газ и водометы, есть пострадавшие, было задержано 66 протестующих.
8 марта в Грузии возобновились акции протеста.