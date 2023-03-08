В Грузии оппозиция выдвинула властям ультиматум. После его невыполнения протестующих призвали окружить парламент

8 марта в Грузии возобновились акции протеста против закона об "иноагентах" Фото: EPA

Об этом сообщил грузинский "Первый канал".

Свое обращение Вашадзе адресовал правящей партии "Грузинская мечта", дав час на выполнение требований.

В противном случае протестующие "перейдут к следующим шагам", пригрозил политик.

После того, как ультиматум не был выполнен, Вашадзе призвал участников митинга "мирно" окружить здание парламента, а правоохранителей – не противостоять мирным протестующим, проинформировал грузинский "Первый канал".

На рассмотрении парламента Грузии находится два законопроекта об "иноагентах": "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов". Первый, проголосованный в первом чтении, касается только НПО и СМИ, получающих зарубежное финансирование, а второй – как физических, так и юридических лиц, за рядом исключений.

Спикер парламента Шалва Папуашвили 8 марта направил письмо президенту Венецианской комиссии с просьбой подготовить правовое заключение по двум законопроектам об "иноагентах", пишет "Грузия Online".

Рассмотрение второго законопроекта об "иноагентах" 9 марта на пленарном заседании парламента проводиться не будет, отметило Interpressnews.