"Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии". Зеленский поблагодарил за украинские флаги на митингах в Тбилиси

"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, раздававшийся в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение Грузии", – сказал Зеленский..

По его словам, "нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружественной Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха".

Президент подчеркнул, что Украина хочет быть в Европейском союзе – и будет там. И не только Украина.

"Мы хотим, чтобы Грузия была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Мы хотим, чтобы Молдова была в Евросоюзе, и я уверен: будет. Этого заслуживают все свободные народы Европы", – подытожил глава Украинского государства.