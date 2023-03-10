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Министры обороны США и Израиля заявили, что не дадут Ирану получить ядерное оружие

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Остин и Галант провели совместный брифинг в Израиле
Остин и Галант провели совместный брифинг в Израиле
Фото: ЕРА

Иран ищет возможности для получения ядерного оружия и это опасно для всего мира. Об этом министр Израиля Йоав Галант заявил 9 марта в Израиле на совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином, текст которой опубликован на сайте Пентагона.

По его словам, сегодня ситуация  является "критической" и требует неотложных решений.

"Иран стремится получить ядерное оружие и угрожает не только Израилю, но и всему миру. Мы обязаны принять все необходимые меры, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. В этом вопросе наши возможности и наше сотрудничество имеют большое значение и силу", – сказал Галант.

Он отметил, что, получив ядерную бомбу в качестве оружия сдерживания, Тегеран только усилит поддержку радикальных исламистов из "Хезболлы" и ХАМАС, а также продолжит поставлять оружие, включая беспилотники и ракеты, другим агрессивным режимам. 

Остин, в свою очередь, сказал, что президент США Джо Байден "предпочитает использовать все дипломатические возможности", чтобы остановить ядерную программу Ирана.

"Мы хотели бы продолжить эту работу, чтобы убедиться, что мы сдерживаем их опасные успехи", – добавил он.

Контекст:

Иран находится под санкциями США с 1979 года. Ограничительные меры вводились за нарушение прав человека, разработку ядерного оружия, поддержку террористических организаций и дестабилизацию мира в регионе.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие. США в свою очередь сняли часть санкций с Тегерана.

Однако 8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение исследований в области ядерного оружия.

Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

В ноябре 2022 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.

В феврале 2023 года агентство Bloomberg написало, что наблюдатели МАГАТЭ обнаружили, что Иран обогатил уран немного ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, – до 84%.

2 марта Bloomberg озвучил информацию, что Израиль изучает возможность нанести удары по объектам иранской ядерной программы.

Теги: США, Иран, Израиль, ядерное оружие, Пентагон, бомба, Ллойд Остин
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