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Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана, пока тот не получил от России ПВО – СМИ

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РФ может поставить Ирану противовоздушные системы С-400
РФ может поставить Ирану противовоздушные системы С-400
Фото: ЕРА

Перспектива того, что Иран получит от России новые системы ПВО, ускорит принятие решения о превентивной атаке Израиля по объектам иранской ядерной программы. Об этом со ссылкой на источники в Израиле и США пишет Bloomberg.

По их словам, Иран запросил у РФ системы С-400 и, по мнению израильских официальных лиц, это значительно "сузит окно для потенциального удара" по ядерным объектам Тегерана.

Агентство отмечает, что Москва публично не подтверждала, что будет поставлять в Иран оружие, но она сильно сблизилась с Тегераном после вторжения в Украину.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции по безопасности в Тель-Авиве в конце февраля заявил, что "чем дольше вы ждете, тем труднее становится".

"Мы очень долго ждали. Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия", – цитирует его Аl Аrabiya.

Отмечается также, что Израиль надеется на инициативу США в этом вопросе, однако администрация Джо Байдена пока "предпочитает дипломатию".

Bloomberg пишет, что получение Ираном С-400 усложнит нанесение ударов. По словам эксперта по обороне Ближнего Востока Джереми Бинни, системы могут поражать воздушные цели на расстоянии до 250 километров и создадут "красную зону" для самолетов.

О том, Иран передает РФ дроны и боеприпасы для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе, 26 февраля заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс рассказал в интервью CBS News

"Что мы также видим – это то, что Россия предлагает помощь Ирану в ракетной программе, а также, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей", – сказал он.

Контекст:

Иран находится под санкциями США с 1979 года. Ограничительные меры вводились за нарушение прав человека, разработку ядерного оружия, поддержку террористических организаций и дестабилизацию мира в регионе.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие. США в свою очередь сняли часть санкций с Тегерана.

Однако 8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение исследований в области ядерного оружия.

Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

11 ноября 2022 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.

19 февраля 2023 года Bloomberg написало, что наблюдатели МАГАТЭ обнаружили, что Иран обогатил уран немного ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, – до 84%.

Теги: Иран, Израиль, ядерное оружие, ЦРУ, Биньямин Нетаньяху, ПВО, война России против Украины, ракеты, С-400, Уильям Бернс
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