Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам Ирана, пока тот не получил от России ПВО – СМИ

По их словам, Иран запросил у РФ системы С-400 и, по мнению израильских официальных лиц, это значительно "сузит окно для потенциального удара" по ядерным объектам Тегерана.

Агентство отмечает, что Москва публично не подтверждала, что будет поставлять в Иран оружие, но она сильно сблизилась с Тегераном после вторжения в Украину.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции по безопасности в Тель-Авиве в конце февраля заявил, что "чем дольше вы ждете, тем труднее становится".

"Мы очень долго ждали. Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия", – цитирует его Аl Аrabiya.

Отмечается также, что Израиль надеется на инициативу США в этом вопросе, однако администрация Джо Байдена пока "предпочитает дипломатию".

Bloomberg пишет, что получение Ираном С-400 усложнит нанесение ударов. По словам эксперта по обороне Ближнего Востока Джереми Бинни, системы могут поражать воздушные цели на расстоянии до 250 километров и создадут "красную зону" для самолетов.

О том, Иран передает РФ дроны и боеприпасы для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе, 26 февраля заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс рассказал в интервью CBS News.

"Что мы также видим – это то, что Россия предлагает помощь Ирану в ракетной программе, а также, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей", – сказал он.