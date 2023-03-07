Политолог Юнус: США и Израиль не позволят Ирану иметь ядерное оружие

Речь об этом зашла после вопроса Гордона, "увидим ли мы взрывы в ближайшее время на иранских военных объектах" с учетом информации о высоком уровне обогащения урана в этой стране.

"Соединенные Штаты, Израиль (в первую очередь, подчеркиваю, эти страны) не позволят Ирану иметь ядерное оружие. [...] Этот процесс контролируется жестко сейчас. И если на самом деле они будут приближаться к этой тематике, вы эти бомбежки увидите", – сказал Юнус.

Он отметил, что ранее в Иране были взрывы на объектах, связанных с производством военных дронов, а не с атомной технологией.

Юнус подчеркнул, что вокруг Ирана есть ряд стран (плюс США), от которых Тегеран не сможет защитить в том числе и Китай, который, как считает политолог, "40 лет" помогал Ирану обходить международные санкции.

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