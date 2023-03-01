Производство ядерного топлива, банки и госпредприятия. Почти 100 украинских компаний имеют акционеров из РФ и Беларуси

Команда платформы Vkursi проанализировала, сколько компаний имеют российских и белорусских акционеров, работают ли они сейчас и в каких сферах.

Акционеров из России или Беларуси имеют 95 компаний:

84 имеют статус "зарегистрировано", 13 находится в АР Крым;

девять компаний находятся в статусе прекращения деятельности или уже ее прекратили;

в отношении двух открыто дело о банкротстве.

Только две компании имеют акционеров из Беларуси. Обе компании зарегистрированы и работают. Это ЧАО "Черниговголовпостач", которое предоставляет в аренду или эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество; и ЧАО "Козелецкий Льнозавод", которое занимается подготовкой и прядением текстильных волокон.

Российских акционеров имеют 93 зарегистрированные в Украине компании. Из них десять самых прибыльных получили в целом не менее 4,39 млрд грн выручки и почти 2 млрд грн от государственных тендеров в 2021 году. Среди них такие:

АО "Украинские энергетические машины". Компания занимается производством двигателя Доход за 2020 год – 1,74 млрд грн. В 2021 году компания получила 668 млн грн дохода только от государственных тендеров. До начала полномасштабного вторжения одним из акционеров компании был россиянин.

АО "Хмельницкгаз". Компания занимается распределением газообразного топлива через местные газопроводы. Доход с 2021 год – 1,22 млрд грн. Доход от государственных тендеров в том же году составил 39 млн грн. До начала полномасштабного вторжения одним из акционеров компании был россиянин.

ЧАО "Винницабытхим". Компания производит мыло и моющие средства (известна по торговым маркам "Ушастый нянь", "Лотос-М", "Новый жемчуг", "Sarma"). Доход компании за 2021 год составил 857,9 млн грн. Владельцы акций компании еще с 2006 года российское АО "Невская косметика".

Фото: Ушастый Нянь / Facebook

ЧАО "Броварское ДСУ №50". Компания занимается строительством дорог и автострад. В 2021 году доход компании составил 716 млн грн. Интересно, что доход от государственных тендеров эту сумму превысил и составляет в целом более 1,06 млрд грн. До начала полномасштабного вторжения одним из акционеров компании была россиянка.

ЧАО "ВБД Украина". Компания занимается переработкой молока, производством масла и сыра (выпускает молочную продукцию под ТМ "Славяночка", творожные десерты "Машенька", "Дашенька", "Сырочок") Доход за 2021 год составил 685 млн грн. Владелец пакета акций – предприятие с таким же названием в России.

Фото: Слов'яночка / Facebook

ЧАО "Сантехкомплект". Компания занимается оптовой торговлей железными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями к нему. Доход за 2020 год – 662,9 млн грн. Доход от государственных тендеров в 2021 же году составил 46 млн грн. До начала полномасштабного вторжения одним из акционеров компании был россиянин.

ЧАО "Сегежа Украина". Компания занимается производством гофрированной бумаги и картона. За 2021 год доход составил 311,7 млн грн. 75% акций до сих пор владеет российское ООО "БМ Проект".

ЧАО "Плутон". Компания производит электрораспределительную и контрольную аппаратуру. Доход за 2021 год – 300 млн грн. От государственных тендеров компания получила более 7 млн грн дохода в том же году. Одним из учредителей до сих пор остается гражданин России, до полномасштабного вторжения он также владел третью часть акций.

АО "Кировоградское рудоуправление". Компания добывает песок, гравий, глину и каолин. За 2021 год доход составил 166,8 млн грн. До 24 февраля 2022 года акциями компании владели две российские фирмы.

ЧАО "РС в Украине". Компания занимается вспомогательным обслуживанием водного транспорта. Доход за 2021 год составил 133,6 млн грн. 100% акций компании владеет федеральное автономное учреждение "Российский морской регистр судоходства".

Vkursi отмечает, что акционеры из РФ есть даже в компаниях, задействованных в госсекторе. Например, в ЧАО "Завод ЯТ", который занимается изготовлением ядерного топлива, 50% акций принадлежат украинскому концерну "Ядерное топливо", а 50% – российскому АО "Твел".

Немало российского следа эксперты идентифицировали и в украинских финансовых учреждениях и, в частности, банках. Однако, большинство из них уже ликвидируют. Среди владельцев пакетов акций фигурируют четыре российских банка: "Банк Русский Стандарт", "Сбербанк России", "Банк ВТБ", а также российская государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" и Евгений Гинер. Последний – владелец пакета акций "PIN Банк", 88,89% акций которого по иску Министерства юстиции Украины уже взыскано в доход государства.

Кроме этого, НБУ выводит с рынка "Банк Форвард" российского бизнесмена Рустама Тарико. Причина – в проблемах с ликвидностью из-за рисковой бизнес-модели. Национальный банк Украины отнес "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных. Регулятор утверждает, что доля этого финучреждения – 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод с рынка будет незаметным для банковской системы Украины. Работать банк будет только до начала марта 2023 года. Также уже не работают такие российские банки как "МР Банк", "Проминвестбанк", АО "ВТБ Банк".

Кроме банковских учреждений, есть и компании, которые проводят биржевые операции с фондовыми ценностями и имеют российских акционеров. Как, например, ОАО "Гранд индастри групп". Долгое время частью пакета акции компании владело российское ООО "Страховая компания "Интерполистраст". Еще одна такая компания – это ОАО "ИГ "Капитал", которая имела того же акционера, что и предыдущая.

Также в Украине работает ЧАО "МФПИ "Нефтьгазпром", которое занимается трастами, фондами и подобными финансовыми субъектами. Одними из учредителей были Николай Марков и Мария Маркова – граждане России. Но сейчас они сменили место регистрации и значатся в досье как граждане Украины.

Vkursi напоминает, что все эмитенты ценных бумаг в Украине должны до конца апреля предоставить информацию об имеющихся связях с иностранными государствами зоны риска, а именно Российской Федерацией, Республикой Беларусь, а также Ираном и Китаем. Такое решение приняла Национальная комиссия по ценным бумагам, и фондовому рынку и оно вступило в силу 22 февраля 2023 года.