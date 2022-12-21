В бюджет Украины перечислили 17 млрд грн от национализации имущества российских банков

В фонде уточнили, что речь идет об изъятии:

Исполнительная дирекция фонда приняла такое решение, исполняя постановление Совета национальной безопасности и обороны Украины "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" и распоряжения Кабинета Министров от 13 сентября, отметили в пресс-службе.

Контекст:

3 марта, на вторую неделю полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но в числе бенефициаров или основателей которых есть правительство РФ.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.