ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В бюджет Украины перечислили 17 млрд грн от национализации имущества российских банков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В бюджет Украины изъяли из российских банков средств в эквиваленте 17 млрд грн
В бюджет Украины изъяли из российских банков средств в эквиваленте 17 млрд грн
Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечил перечисление в специальный фонд государственного бюджета средств в эквиваленте 17 млрд грн со счетов "Проминвестбанка" и "Международного резервного банка". Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба фонда.

В фонде уточнили, что речь идет об изъятии:

  • 3,169 млрд грн;
  • €4,672 млн;
  • $372,272 млн;
  • £53,3 тыс.;
  • 917,4 тыс. швейцарских франков;
  • 43,9 тыс. злотых.

Исполнительная дирекция фонда приняла такое решение, исполняя постановление Совета национальной безопасности и обороны Украины "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" и распоряжения Кабинета Министров от 13 сентября, отметили в пресс-службе.

Контекст:

3 марта, на вторую неделю полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но в числе бенефициаров или основателей которых есть правительство РФ.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.

Теги: Россия, евро, бюджет, Фонд гарантирования вкладов, Проминвестбанк, имущество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Они нас, а не мы их". В РФ изучили статистику просмотров самого популярного порно и заявили о "доминирование запада над русскими и Россией"
"Они нас, а не мы их". В РФ изучили статистику просмотров самого популярного порно и заявили о "доминирование запада над русскими и Россией"
"Злодейка", "Так стыдно". Кардашян выставила ягодицы в стрингах
"Злодейка", "Так стыдно". Кардашян выставила ягодицы в стрингах
  53-летняя Лопес поделилась секретами ухода за собой и призналась, какую фразу повторяет, как мантру. Видео
  53-летняя Лопес поделилась секретами ухода за собой и призналась, какую фразу повторяет, как мантру. Видео
Kruть отказалась от претензий к группе Tvorchi, которая опередила ее на один балл и стала победителем нацотбора на "Евровидение 2023"
Kruть отказалась от претензий к группе Tvorchi, которая опередила ее на один балл и стала победителем нацотбора на "Евровидение 2023"
"Ушел за русским военным кораблем". Гордон показал, как Путин "утонул" в проруби
"Ушел за русским военным кораблем". Гордон показал, как Путин "утонул" в проруби
Мировая премьера украинской картины "Ля Палисиада" состоится на Роттердамском кинофестивале
Мировая премьера украинской картины "Ля Палисиада" состоится на Роттердамском кинофестивале
"Великолепная пара". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем, сидя у него на коленях
"Великолепная пара". Бех-Романчук показала долгий поцелуй с мужем, сидя у него на коленях
40-летняя Мейхер снялась в полный рост, поглаживая бедра и живот. Видео
40-летняя Мейхер снялась в полный рост, поглаживая бедра и живот. Видео
"Вас не видно". Никитюк призвала пешеходов надевать светоотражающую одежду и попросила прощения за фотошоп
"Вас не видно". Никитюк призвала пешеходов надевать светоотражающую одежду и попросила прощения за фотошоп
Невзоров: Для россиянина солдатские гробы это естественные отходы жизнедеятельности государственного организма
Невзоров: Для россиянина солдатские гробы – это естественные отходы жизнедеятельности государственного организма
"Классная погода, созрели апельсины". Галкин снял видео в Израиле
"Классная погода, созрели апельсины". Галкин снял видео в Израиле
"Сексуальная девушка". Белодед засветила пресс. Фото
"Сексуальная девушка". Белодед засветила пресс. Фото
Жена Тигипко снялась с разведенными ногами
Жена Тигипко снялась с разведенными ногами
На фронте погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко
На фронте погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко
"Как там погода в Монако?" Автор песни про Бориса Джонсона записал ролик о Жеваго
"Как там погода в Монако?" Автор песни про Бориса Джонсона записал ролик о Жеваго
"Героизм во всем", "Сверхмощная нация". Учительница во время отключения света провела дистанционный урок на улице возле магазина. Видео
"Героизм во всем", "Сверхмощная нация". Учительница во время отключения света провела дистанционный урок на улице возле магазина. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (120221)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (90574)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (40980)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (36663)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (34405)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (28309)
7
"Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео (26964)
8
"Эти ноги – сокровище страны". Никитюк позировала в ультрамини (24106)
 
 
 
 