Шустер: Пригожин по-бандитски проиграл российским генералам

"Был репортаж на CNN с таким заголовок: "Русские против русских". Это история Пригожина и Путина. Пригожин уже открыто говорит, что со стороны властей, военных властей, Кремля и так далее просто бойкот", – рассказал Шустер.
Бацман обратила внимание на заявление Прогожина, что его отключили от спецсвязи и заблокировали, чтобы он не мог просить боеприпасы.
"Путин его поддерживал всячески против генералов. Позволял ему говорить всякие неприличные слова в адрес того же [начальника генерального штаба Валерия] Герасимова. Ему было все дозволено, а сейчас он почти враг. Генералы же тоже не мальчики. Если они воевать не умеют, то интриговать они умеют. Получается он проиграл. Пригожин просто по-бандитски проиграл российским генералам. Тут ничего не сделаешь и даже никому не отомстишь", – подчеркнул Шустер.
16 февраля боевики ЧВК "Вагнер" опубликовали видео, в котором также заявляли, что они "полностью отрезаны от поставок боеприпасов".
21 февраля он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ, командующего группировкой российских войск в Украине генерала Валерия Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".
6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он.
На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше". "Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК. По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.
10 марта Пригожин сообщил, что ситуация с боеприпасами ситуация не улучшилась. "Чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах и подразделениях, а также заблокировали все пропуска в ведомства, ответственные за принятие решений, не буду их называть, чтобы дискредитировать", – сказал Пригожин.
В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны (ISW).