Шустер: Пригожин по-бандитски проиграл российским генералам

Шустер: Пригожин открыто говорит, что со стороны властей и военных просто бойкот Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Был репортаж на CNN с таким заголовок: "Русские против русских". Это история Пригожина и Путина. Пригожин уже открыто говорит, что со стороны властей, военных властей, Кремля и так далее просто бойкот", – рассказал Шустер.

Бацман обратила внимание на заявление Прогожина, что его отключили от спецсвязи и заблокировали, чтобы он не мог просить боеприпасы.

"Путин его поддерживал всячески против генералов. Позволял ему говорить всякие неприличные слова в адрес того же [начальника генерального штаба Валерия] Герасимова. Ему было все дозволено, а сейчас он почти враг. Генералы же тоже не мальчики. Если они воевать не умеют, то интриговать они умеют. Получается он проиграл. Пригожин просто по-бандитски проиграл российским генералам. Тут ничего не сделаешь и даже никому не отомстишь", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО

Відео: В гостях у Гордона / YouTube