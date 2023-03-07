В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей – Институт исследования войны

Пытаясь занять небольшие поселки вокруг Бахмута, наемники частной военной компании "Вагнер" значительно истощили человеческий и технический ресурс, хотя именно силами ЧВК оккупанты рассчитывают взять город, считают аналитики.

"Возможность нанести урон "элитным" боевикам "Вагнера", а также другим отборным подразделениям, если они будут задействованы, в условиях оборонительной городской войны сильно благоприятствует украинским войскам", – считают военные эксперты.

26 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "Вагнер" несет большие потери под Бахмутом. В районе оккупированной Горловки Донецкой области только за один день были собраны около 200 тел наемников.

6 марта владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут Донецкой области. Он подтвердил что наемникам не хватает боеприпасов, и высказал мнение, что если ЧВК придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше".

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 154 830 российских оккупантов, из них 1060 – за последние сутки.