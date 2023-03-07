В атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей – Институт исследования войны

Пытаясь занять небольшие поселки вокруг Бахмута, наемники частной военной компании "Вагнер" значительно истощили человеческий и технический ресурс, хотя именно силами ЧВК оккупанты рассчитывают взять город, считают аналитики.
"Возможность нанести урон "элитным" боевикам "Вагнера", а также другим отборным подразделениям, если они будут задействованы, в условиях оборонительной городской войны сильно благоприятствует украинским войскам", – считают военные эксперты.
26 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "Вагнер" несет большие потери под Бахмутом. В районе оккупированной Горловки Донецкой области только за один день были собраны около 200 тел наемников.
6 марта владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут Донецкой области. Он подтвердил что наемникам не хватает боеприпасов, и высказал мнение, что если ЧВК придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше".
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 154 830 российских оккупантов, из них 1060 – за последние сутки.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.
5 марта командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил Бахмут. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
Зеленский провел 6 марта очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступили за продолжение оборонительной операции в Бахмуте.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ вечером 6 марта. Об окружении города речь не идет, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.