CNN: Соотношение потерь Украины и России в Бахмуте – один к пяти

На условиях анонимности он рассказал, что соотношение один к пяти – это обоснованная оценка, сделанная на основе разведданных. Несмотря на выгодное преимущество, Украина тоже несет значительные потери, защищая город, отметил он.
5 марта в Бахмут снова приезжал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.
О том, что Бахмут является самой горячей точкой фронта в войне РФ против Украины, 6 марта в эфире национального телемарафона заявил также секретарь СНБО Алексей Данилов. Он добавил, что об окружении города оккупантами пока "речи не идет".
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 6 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 153 770 человек личного состава.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Удержание города наносит России катастрофические потери, заявил 22 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он рассказывал, что Бахмут разрушен и непригоден для жизни.
Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал Сырский 28 февраля. В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 4 марта сказано, что противник "безуспешно пытается оцепить Бахмут".
Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 марта сообщил CNN, комментируя информацию о выводе из города некоторых подразделений, что массового вывода украинских войск из Бахмута нет, бои идут на окраинах города.
Не считаясь с потерями, оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и его окрестности, проинформировал Генштаб ВСУ вечером 6 марта.