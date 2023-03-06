CNN: Соотношение потерь Украины и России в Бахмуте – один к пяти

С 24 февраля 2022 года в Украине уничтожено около 154 тыс. оккупантов Фото: ЕРА

На условиях анонимности он рассказал, что соотношение один к пяти – это обоснованная оценка, сделанная на основе разведданных. Несмотря на выгодное преимущество, Украина тоже несет значительные потери, защищая город, отметил он.

5 марта в Бахмут снова приезжал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Он заявил, что бои за город достигли максимального уровня напряжения.

О том, что Бахмут является самой горячей точкой фронта в войне РФ против Украины, 6 марта в эфире национального телемарафона заявил также секретарь СНБО Алексей Данилов. Он добавил, что об окружении города оккупантами пока "речи не идет".

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 6 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 153 770 человек личного состава.