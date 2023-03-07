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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 1060 российских оккупантов и сбили вражеский самолет – Генштаб ВСУ

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Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны
Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 154 830 российских оккупантов. Об этом 7 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 1060 российских захватчиков.

Общие потери армии РФ в Украине составили:

  • танков – 3432 (+9);
  • боевых бронированных машин  6714 (+11);
  • артиллерийских систем – 2456 (+23);
  • реактивных систем залпового огня – 488;
  • средств ПВО  253 (+3);
  • самолетов – 303 (+1);
  • вертолетов – 289;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2095 (+9);
  • крылатых ракет  873;
  • кораблей / катеров  18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5323 (+16);
  • специальной техники  236 (+2).

Данные уточняются, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid067BSuKuo9ahMG7psL28JP2T7BuYTaXLSbnJNf8v8ufCu6m353cPsPAo7VaQraLizl

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, потери армии России
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