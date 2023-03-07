ВСУ за сутки отбили более 140 атак оккупантов и нанесли 23 удара по районам скопления сил противника – Генштаб

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения сил противника, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Также украинские военные сбили вражеский самолет Су-25 и 17 дронов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения противника, два средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, российский склад боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.