ВСУ за сутки отбили более 140 атак оккупантов и нанесли 23 удара по районам скопления сил противника – Генштаб

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения сил противника, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.
Также украинские военные сбили вражеский самолет Су-25 и 17 дронов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения противника, два средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, российский склад боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.