Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 50 авиационных и пять ракетных ударов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, во время авиаударов враг использовал 11 беспилотников типа Shahed-136, девять из которых были сбиты.
Помимо этого, оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по мирным населенным пунктам.
"Угроза нанесения ракетных ударов остается высоковероятной по всей территории Украины", – предостерегли в Генштабе.
РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Россия с начала полномасштабной войны нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля 2023 года замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.