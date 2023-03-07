Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 50 авиационных и пять ракетных ударов – Генштаб ВСУ

За сутки оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По данным Генштаба, во время авиаударов враг использовал 11 беспилотников типа Shahed-136, девять из которых были сбиты.

Помимо этого, оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по мирным населенным пунктам.

"Угроза нанесения ракетных ударов остается высоковероятной по всей территории Украины", – предостерегли в Генштабе.