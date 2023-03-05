Российские войска утром нанесли ракетный удар по Покровской общине – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Утром россияне нанесли удар из С-300 по Гришиному Покровской теробщины – повредили семь домов. Еще шесть домов повреждены в результате вечерних обстрелов Мирноградской теробщины", – написал руководитель ОВА.
По словам Кириленко, ночью оккупанты дважды массировано обстреляли из артиллерии Авдеевку, а утром – из РСЗО "Град".
"Россияне попали в жилые кварталы и в территории предприятия", – подчеркнул глава Донецкой ОВА.
Всего за сутки россияне убили двух жителей Донбасса, ранили еще семь, резюмировал Кириленко.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в последние месяцы на востоке Украины.
В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Так как россиянам не удалось выполнить эту задачу, сроки сдвинули на начало лета, сообщили в конце февраля в Генштабе ВСУ.