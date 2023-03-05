Российские войска утром нанесли ракетный удар по Покровской общине – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Утром россияне нанесли удар из С-300 по Гришиному Покровской теробщины – повредили семь домов. Еще шесть домов повреждены в результате вечерних обстрелов Мирноградской теробщины", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, ночью оккупанты дважды массировано обстреляли из артиллерии Авдеевку, а утром – из РСЗО "Град".

"Россияне попали в жилые кварталы и в территории предприятия", – подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Всего за сутки россияне убили двух жителей Донбасса, ранили еще семь, резюмировал Кириленко.