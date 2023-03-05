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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска утром нанесли ракетный удар по Покровской общине – Донецкая ОВА

В результате ракетного удара оккупантов повреждены дома, отметил глава Донецкой ОВА
В результате ракетного удара оккупантов повреждены дома, отметил глава Донецкой ОВА
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска утром 5 марта ударили ракетами по территории Покровской общины Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Утром россияне нанесли удар из С-300 по Гришиному Покровской теробщины – повредили семь домов. Еще шесть домов повреждены в результате вечерних обстрелов Мирноградской теробщины", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, ночью оккупанты дважды массировано обстреляли из артиллерии Авдеевку, а утром – из РСЗО "Град".

"Россияне попали в жилые кварталы и в территории предприятия", – подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Всего за сутки россияне убили двух жителей Донбасса, ранили еще семь, резюмировал Кириленко.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0V8PACg2BiQbwbSRbTrsabogrBce8dWYFALTx5qzsuYsyHLgT1QoLBYdGMk335MUkl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в последние месяцы на востоке Украины.

В январе 2023 года в ГУР Минобороны Украины сообщили, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Так как россиянам не удалось выполнить эту задачу, сроки сдвинули на начало лета, сообщили в конце февраля в Генштабе ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донецкая ОГА, Авдеевка, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Покровск, разрушения, Павел Кириленко, российские оккупанты
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