Силы обороны за сутки отразили более 130 атак оккупантов на востоке Украины – Генштаб ВСУ

"Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отбито более 130 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений, наступательных группировок оккупантов не обнаружено, добавили в Генштабе.