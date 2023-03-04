У захватчиков масштабные потери, мобилизовать хотят жителей оккупированной части Донбасса – Генштаб ВСУ

"С целью пополнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "всем руководителям учебных заведений дано письменное указание от российской оккупационной администрации относительно постановки на воинский учет мужчин от 1995-го до 2005 года рождения".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Также в Генштабе ВСУ рассказали, что за последние сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по объектам российских оккупантов на украинской территории: 12 – по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, два – по зенитно-ракетным комплексам и один – по складу боеприпасов.