В Луганской области оккупанты ограничили передвижения жителей без российских паспортов – Генштаб ВСУ

"Продолжается принудительная паспортизация населения временно оккупированной и занятой территорий Луганской области. Так, оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских граждан, которые не имеют паспорта гражданина Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что под действие ограничений со стороны оккупантов попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Луганской области была захвачена Россией в 2014 году, еще часть – после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал глава обладминистрации Сергей Гайдай.
На захваченных территориях оккупанты требовали от пенсионеров для получения выплат получать паспорта РФ, сообщали в Генштабе ВСУ в декабре.
Из-за отсутствия российских документов многие пенсионеры в Мариуполе Донецкой области до марта 2032 года не смогут получить от оккупантов пенсии и другие выплаты, информировали в мэрии в январе 2023 года.