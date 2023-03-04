В Луганской области оккупанты ограничили передвижения жителей без российских паспортов – Генштаб ВСУ

"Продолжается принудительная паспортизация населения временно оккупированной и занятой территорий Луганской области. Так, оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских граждан, которые не имеют паспорта гражданина Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что под действие ограничений со стороны оккупантов попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)