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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты ограничили передвижения жителей без российских паспортов – Генштаб ВСУ

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Получать паспорта РФ оккупанты заставляют украинцев в разных областях
Получать паспорта РФ оккупанты заставляют украинцев в разных областях
Фото: ЕРА

Российские оккупанты на захваченной ими территории Луганской области заставляют местное население получать паспорта РФ. Об этом проинформировал 4 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Продолжается принудительная паспортизация населения временно оккупированной и занятой территорий Луганской области. Так, оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских граждан, которые не имеют паспорта гражданина Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что под действие ограничений со стороны оккупантов попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ERLogQ9UP1JkA9zNYL14r9CNnpgiRHfAHgYkB3hWXFg1uQTgcsz1xzEf4a1CXFUZl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Луганской области была захвачена Россией в 2014 году, еще часть – после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал глава обладминистрации Сергей Гайдай.

На захваченных территориях оккупанты требовали от пенсионеров для получения выплат получать паспорта РФ, сообщали в Генштабе ВСУ в декабре.

Из-за отсутствия российских документов многие пенсионеры в Мариуполе Донецкой области до марта 2032 года не смогут получить от оккупантов пенсии и другие выплаты, информировали в мэрии в январе 2023 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, Генштаб ВСУ, паспорт, Рубежное, Станица Луганская, Старобельск, вторжение, война России против Украины, документы, ограничения, российские оккупанты
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