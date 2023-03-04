На ЗАЭС оккупанты трудоустраивают людей без опыта, есть риск непредсказуемых последствий – Генштаб ВСУ

ЗАЭС оказалась под оккупацией РФ в марте 2022 года Фото: ЕРА

"Во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС сейчас катастрофически не хватает профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "оккупанты трудоустраивают на АЭС лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям".

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