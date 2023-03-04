На ЗАЭС оккупанты трудоустраивают людей без опыта, есть риск непредсказуемых последствий – Генштаб ВСУ

"Во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС сейчас катастрофически не хватает профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, "оккупанты трудоустраивают на АЭС лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям".
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Крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности инициирует гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Сейчас станция не вырабатывает электричества, ее работа поддерживается внешними источниками энергии.