"Невероятно горжусь". Глава МАГАТЭ сообщил о ротации экспертов на Запорожской АЭС

Он опубликовал видео, как группа людей в синих касках и с багажом направляются к автомобилю в сопровождении российских военных.
"Группа экспертов МАГАТЭ пересекает линию фронта, при необходимости – даже пешком. Ротация миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в Запорожье завершена. Я невероятно горжусь профессионализмом наших сотрудников. Очень благодарен ООН за их поддержку", – написал Гросси.
Он подчеркнул, что "МАГАТЭ не остановится".
The @iaeaorg expert team is crossing the front line & when necessary, even by foot. The ISAMZ rotation at Zaporizhzhya #NPP is now completed. I am incredibly proud of the professionalism of our staff. Very thankful to the @UN for their support. The IAEA will not stop. pic.twitter.com/uMfNA39JQb— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 2, 2023
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 февраля Министерства иностранных дел Украины заявляло, что оккупанты заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ.
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Гросси инициирует создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности.