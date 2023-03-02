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"Невероятно горжусь". Глава МАГАТЭ сообщил о ротации экспертов на Запорожской АЭС

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Представители МАГАТЭ находятся на ЗАЭС с сентября 2022 года
Представители МАГАТЭ находятся на ЗАЭС с сентября 2022 года
Фото: ЕРА

На захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС в городе Энергодар Запорожской области прошла ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 2 марта сообщил в Twitter гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он опубликовал видео, как группа людей в синих касках и с багажом направляются к автомобилю в сопровождении российских военных.

"Группа экспертов МАГАТЭ пересекает линию фронта, при необходимости – даже пешком. Ротация миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в Запорожье завершена. Я невероятно горжусь профессионализмом наших сотрудников. Очень благодарен ООН за их поддержку", – написал Гросси.

Он подчеркнул, что "МАГАТЭ не остановится".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

19 февраля Министерства иностранных дел Украины заявляло, что оккупанты заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Гросси инициирует создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, оккупация, миссия, АЭС, Запорожская АЭС, ротация, МАГАТЭ, война России против Украины, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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