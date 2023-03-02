"Невероятно горжусь". Глава МАГАТЭ сообщил о ротации экспертов на Запорожской АЭС

Представители МАГАТЭ находятся на ЗАЭС с сентября 2022 года Фото: ЕРА

Он опубликовал видео, как группа людей в синих касках и с багажом направляются к автомобилю в сопровождении российских военных.

"Группа экспертов МАГАТЭ пересекает линию фронта, при необходимости – даже пешком. Ротация миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в Запорожье завершена. Я невероятно горжусь профессионализмом наших сотрудников. Очень благодарен ООН за их поддержку", – написал Гросси.

Он подчеркнул, что "МАГАТЭ не остановится".

The @iaeaorg expert team is crossing the front line & when necessary, even by foot. The ISAMZ rotation at Zaporizhzhya #NPP is now completed. I am incredibly proud of the professionalism of our staff. Very thankful to the @UN for their support. The IAEA will not stop. pic.twitter.com/uMfNA39JQb — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 2, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

19 февраля Министерства иностранных дел Украины заявляло, что оккупанты заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ.