ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

МАГАТЭ заявило о новых обстрелах Запорожской АЭС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гросси заявил о необходимости создания защитной зоны вокруг ЗАЭС
Гросси заявил о необходимости создания защитной зоны вокруг ЗАЭС
Фото: EPA

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 27 февраля зафиксировало около 20 взрывов вследствие артиллерийских обстрелов в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в заявлении агентства 28 февраля.

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС с начала января, сообщили в штаб-квартиру, что вчера днем было слышно около 20 взрывов, очевидно, в непосредственной близости от станции, расположенной на переднем крае зоны активных боевых действий", – сказано в сообщении.

Эксперты также сообщили, что резервная линия электропередач на 330 кВ в течении выходных была отключена и восстановлена несколько раз. В то же время возле станции были слышны взрывы.  

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси заявил, что это еще одно напоминание о нестабильной ситуации с подачей внешней электроэнергии для ЗАЭС, которая получает электричество, необходимое для ядерной безопасности.

Гросси также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия ротации экспертов агентства на ЗАЭС. По его словам, новая команда экспертов должна была прибыть более трех недель назад. Он сказал, что надеется, что ротация, наконец, состоится на этой неделе.

Кроме того, глава МАГАТЭ вновь заявил о необходимости создания защитной зоны вокруг станции и отметил, что делает для этого "дипломатические усилия".

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются: нынешняя команда на станции является уже пятой по счету.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Гросси инициирует создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности.

Теги: электричество, Запорожская область, АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, взрывы, электростанция, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Dantes – коллегам, которые получили разрешение на выезд и не вернулись: Вы подставляете тех, кто выезжает, чтобы что-то сделать для страны
Галина ГРИШИНА
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
  "Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка
Галина ГРИШИНА
Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото
Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона, Хазанавичуса и таинственного Бэнкси. Семь самых значимых событий февраля
  "Фортеця "Бахмут", взнос ДиКаприо, приезд Глисона, Хазанавичуса и таинственного Бэнкси. Семь самых значимых событий февраля
Галина ГРИШИНА
Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения..." Но она же не сказала этого до сих пор
Тимур Мирошниченко о певице Loboda: Если бы она своими губами проговорила: "Я прошу прощения..." Но она же не сказала этого до сих пор
Галина ГРИШИНА
  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео
  Принц Уильям проиграл жене в скоростной гонке на велотренажерах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Суспільне Культура" покажет церемонию вручения премии "Оскар 2023". Среди номинантов – украинский фильм
"Суспільне Культура" покажет церемонию вручения премии "Оскар 2023". Среди номинантов – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Я добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа
"Я – добрый человек. Пытаюсь поставить себя на его место". Dantes высказался о последней песне Потапа
Галина ГРИШИНА
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Галина ГРИШИНА
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Галина ГРИШИНА
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Галина ГРИШИНА
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Галина ГРИШИНА
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
Галина ГРИШИНА
Арестович "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Арестович "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Галина ГРИШИНА
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (67733)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (54633)
3
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (30035)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (29967)
5
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (19442)
6
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (18510)
7
"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео (17189)
8
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы (16454)
 
 
 
 