МАГАТЭ заявило о новых обстрелах Запорожской АЭС

"Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС с начала января, сообщили в штаб-квартиру, что вчера днем было слышно около 20 взрывов, очевидно, в непосредственной близости от станции, расположенной на переднем крае зоны активных боевых действий", – сказано в сообщении.
Эксперты также сообщили, что резервная линия электропередач на 330 кВ в течении выходных была отключена и восстановлена несколько раз. В то же время возле станции были слышны взрывы.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаель Гросси заявил, что это еще одно напоминание о нестабильной ситуации с подачей внешней электроэнергии для ЗАЭС, которая получает электричество, необходимое для ядерной безопасности.
Гросси также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия ротации экспертов агентства на ЗАЭС. По его словам, новая команда экспертов должна была прибыть более трех недель назад. Он сказал, что надеется, что ротация, наконец, состоится на этой неделе.
Кроме того, глава МАГАТЭ вновь заявил о необходимости создания защитной зоны вокруг станции и отметил, что делает для этого "дипломатические усилия".
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются: нынешняя команда на станции является уже пятой по счету.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Гросси инициирует создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности.