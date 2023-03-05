Ракетный удар по дому в Запорожье. Число погибших увеличилось до 13 человек – ГСЧС

"Из-под завалов дома специалисты ГСЧС деблокировали тела 13 погибших,в том числе восьмимесячного ребенка", – говорится в сообщении.

Поисковые работы продолжаются, коммунальные службы вывезли более 853 тонн обломков.

Также сотрудники ГСЧС спасли четырех котов и собаку.

Ранее было известно об 11 погибших.

Контекст:

В ночь на 2 марта, около 1.30, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитных ракетных комплексов С-300. Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей.