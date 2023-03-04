В Запорожье из разрушенного российским обстрелом дома спасли кошку – ГСЧС

"Эту кошечку зовут Лиза. Трое суток она находилась в полуразрушенной квартире жилого дома в Запорожье, который атаковали россияне ракетой 2 марта. Сегодня спасатели отыскали ее и вынесли из руин. Котенок очень напуган, но по внешним признакам травм не получил", – говорится в сообщении.
Кошку передали хозяевам.
В ГСЧС отметили, что при разборе завалов дома спасли трех котов и собаку.
В ночь на 2 марта, около 1.30, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитных ракетных комплексов С-300. Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей.
По последним данным, погибло 10 человек.