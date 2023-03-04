Количество погибших в результате обстрела дома в Запорожье возросло до 10 человек, среди них один ребенок – ГСЧС

В ГСЧС подчеркнули, что спасатели продолжают работу в круглосуточном режиме Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області / Facebook

В ГСЧС подчеркнули, что спасатели продолжают работу в круглосуточном режиме.

"По состоянию на 7.00 4 марта спасатели деблокировали тела еще троих погибших жильцов дома. В общей сложности из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших, из которых один ребенок", – говорится в сообщении.

Коммунальные службы вывезли более 333 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 92 жильцам дома и родственникам пострадавших.