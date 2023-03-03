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Под завалами дома в Запорожье после ракетного удара оккупантов нашли тела еще двоих погибших – ГСЧС

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В Запорожье разбор завалов дома, по которому накануне ударила российская ракета, продолжался всю ночь
В Запорожье разбор завалов дома, по которому накануне ударила российская ракета, продолжался всю ночь
Фото: ДСНС України / Telegram

По состоянию на утро 3 марта число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Запорожье выросло до четырех человек. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы ГСЧС, которая 3 марта в Telegram сообщила о том, что обнаружены тела еще двух жильцов.

"Уже более суток идет ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье. В круглосуточном режиме спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома. По состоянию на 7.00 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома", – сказано в сообщении.

Коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших.

Контекст:

В ночь на 2 марта, около 1.30, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитных ракетных комплексов С-300.

Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей.

Утром 2 марта ГСЧС Украины сообщала о двоих погибших и 11 спасенных жителях дома. Позднее Офис генерального прокурора заявил о том, что погибли четыре человека. Однако и в заявлении Зеленского, и в вечерней сводке ГСЧС, опубликованной 2 марта в 21.51, по-прежнему сообщается о двоих погибших. Также, по разным данным, в результате обстрела в Запорожье от четырех до шести человек ранены.

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