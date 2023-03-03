Под завалами дома в Запорожье после ракетного удара оккупантов нашли тела еще двоих погибших – ГСЧС

В Запорожье разбор завалов дома, по которому накануне ударила российская ракета, продолжался всю ночь Фото: ДСНС України / Telegram

"Уже более суток идет ликвидация последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье. В круглосуточном режиме спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома. По состоянию на 7.00 3 марта спасатели деблокировали тела еще двух погибших жильцов дома", – сказано в сообщении.

Коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на месте происшествия оказали помощь 76 жителям дома и родственникам пострадавших.