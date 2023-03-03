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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мне очень повезло". В Запорожье спасли девушку, которая провела под завалами разрушенного Россией дома пять часов

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Под завалами Мельник ждала спасателей вместе с котом
Под завалами Мельник ждала спасателей вместе с котом
Скриншот: Ekaterina Melnick / Instagram

В Запорожье из-под завалов жилого дома, по которому 2 марта РФ нанесла ракетный удар, спасли девушку, которая провела под обломками пять часов – Екатерину Мельник.

Об этом Мельник сама рассказала в Instagram Stories. 

Девушка опубликовала фото, на котором видно, что она обнимала кота, ожидая, пока ей помогут.

Скриншот: ekaterina_melnik1551 / Instagram
Скриншот: Ekaterina Melnick / Instagram

Скриншот: ekaterina_melnik1551 / Instagram
Скриншот: Ekaterina Melnick / Instagram

Мельник поблагодарила спасателей, в частности, сотрудника ГСЧС по имени Павел. "Вы мой ангел, вы услышали и откопали меня, успокаивали и вывели. Вы человек с большой буквы", – обратилась она к спасателю. 

Также Мельник поблагодарила неравнодушных, которые помогли ей – по словам Мельник, материальной помощи, которая уже есть, ей достаточно. Девушка сообщила, что закрыла сборы для помощи ей и призвала помогать украинской армии и спасателям. Сейчас она только просит помочь найти двух ее рыжих котов. 

"Суспільному" Мельник рассказала, что ее квартира на втором после ракетного удара помещение засыпало обломками верхних этажей. 

"Я была дома не сама, а с парнем – его выбросило в подъезд, и он самостоятельно смог выбраться. Его сразу быстро доставили в больницу, потому что у него сильная рана головы. Медицинскую помощь мне оказали сразу. Предлагают одежду, жилье, еду, вещи, гигиену. У меня есть друзья, кум с кумой, у них я могу остаться. В принципе чувствую себя нормально: рану обработали – это кровь запеклась на волосах. Болит только спина, ушиб грудной клетки, ребра цели. Я считаю, мне очень повезло. Могло бы быть гораздо хуже", – отметила она. 

Контекст:

В ночь на 2 марта, около 1.30, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитных ракетных комплексов С-300.

Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей.

Утром 2 марта ГСЧС Украины сообщала о двоих погибших и 11 спасенных жителях дома. Позднее Офис генерального прокурора заявил о том, что погибли четыре человека. Однако и в заявлении Зеленского, и в вечерней сводке ГСЧС, опубликованной 2 марта в 21.51, по-прежнему сообщается о двоих погибших. Также, по разным данным, в результате обстрела в Запорожье от четырех до шести людей ранены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, ГСЧС, больница, спасатели, жилье, война России против Украины, ракеты, квартира, кровь, девушка, российские оккупанты
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