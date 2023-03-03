"Мне очень повезло". В Запорожье спасли девушку, которая провела под завалами разрушенного Россией дома пять часов

Об этом Мельник сама рассказала в Instagram Stories.

Девушка опубликовала фото, на котором видно, что она обнимала кота, ожидая, пока ей помогут.

Скриншот: Ekaterina Melnick / Instagram

Скриншот: Ekaterina Melnick / Instagram

Мельник поблагодарила спасателей, в частности, сотрудника ГСЧС по имени Павел. "Вы мой ангел, вы услышали и откопали меня, успокаивали и вывели. Вы человек с большой буквы", – обратилась она к спасателю.

Также Мельник поблагодарила неравнодушных, которые помогли ей – по словам Мельник, материальной помощи, которая уже есть, ей достаточно. Девушка сообщила, что закрыла сборы для помощи ей и призвала помогать украинской армии и спасателям. Сейчас она только просит помочь найти двух ее рыжих котов.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ekaterina Melnick (@ekaterina_melnik1551)

"Суспільному" Мельник рассказала, что ее квартира на втором после ракетного удара помещение засыпало обломками верхних этажей.

"Я была дома не сама, а с парнем – его выбросило в подъезд, и он самостоятельно смог выбраться. Его сразу быстро доставили в больницу, потому что у него сильная рана головы. Медицинскую помощь мне оказали сразу. Предлагают одежду, жилье, еду, вещи, гигиену. У меня есть друзья, кум с кумой, у них я могу остаться. В принципе чувствую себя нормально: рану обработали – это кровь запеклась на волосах. Болит только спина, ушиб грудной клетки, ребра цели. Я считаю, мне очень повезло. Могло бы быть гораздо хуже", – отметила она.