"Мне очень повезло". В Запорожье спасли девушку, которая провела под завалами разрушенного Россией дома пять часов

Об этом Мельник сама рассказала в Instagram Stories.
Девушка опубликовала фото, на котором видно, что она обнимала кота, ожидая, пока ей помогут.
Мельник поблагодарила спасателей, в частности, сотрудника ГСЧС по имени Павел. "Вы мой ангел, вы услышали и откопали меня, успокаивали и вывели. Вы человек с большой буквы", – обратилась она к спасателю.
Также Мельник поблагодарила неравнодушных, которые помогли ей – по словам Мельник, материальной помощи, которая уже есть, ей достаточно. Девушка сообщила, что закрыла сборы для помощи ей и призвала помогать украинской армии и спасателям. Сейчас она только просит помочь найти двух ее рыжих котов.
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"Суспільному" Мельник рассказала, что ее квартира на втором после ракетного удара помещение засыпало обломками верхних этажей.
"Я была дома не сама, а с парнем – его выбросило в подъезд, и он самостоятельно смог выбраться. Его сразу быстро доставили в больницу, потому что у него сильная рана головы. Медицинскую помощь мне оказали сразу. Предлагают одежду, жилье, еду, вещи, гигиену. У меня есть друзья, кум с кумой, у них я могу остаться. В принципе чувствую себя нормально: рану обработали – это кровь запеклась на волосах. Болит только спина, ушиб грудной клетки, ребра цели. Я считаю, мне очень повезло. Могло бы быть гораздо хуже", – отметила она.
В ночь на 2 марта, около 1.30, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитных ракетных комплексов С-300.
Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей.
Утром 2 марта ГСЧС Украины сообщала о двоих погибших и 11 спасенных жителях дома. Позднее Офис генерального прокурора заявил о том, что погибли четыре человека. Однако и в заявлении Зеленского, и в вечерней сводке ГСЧС, опубликованной 2 марта в 21.51, по-прежнему сообщается о двоих погибших. Также, по разным данным, в результате обстрела в Запорожье от четырех до шести людей ранены.