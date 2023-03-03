Российский обстрел дома в Запорожье. Из-под завалов достали тела уже пяти погибших – ГСЧС

Также сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, 20 эвакуировали.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Коммунальные службы убрали 233 тонны обломков здания.

Контекст:

В ночь на 2 марта около 1.30 российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитно-ракетных комплексов С-300.

Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей.

Ранее сообщалось о четырех погибших. Также, по разным данным, в результате обстрела в Запорожье от четырех до шести человек ранены.