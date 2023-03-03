В Запорожье из-под завалов обстрелянного россиянами дома спасли бульдога – ГСЧС

"В Запорожье во время ликвидации последствий ракетного удара по жилому дому сотрудники ГСЧС спасли бульдога. Собачка по кличке Мира почти двое суток находилась под завалами. К счастью, ее достали спасатели. По внешним признакам, четвероногая не повреждена", – говорится в сообщении.

Собаку передали хозяевам.

Контекст:

В ночь на 2 марта около 1.30 российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитных ракетных комплексов С-300. Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей.

По состоянию на 5 марта спасатели извлекли из-под завалов тела пяти погибших. 11 человек спасли, 20 эвакуировали.