Число погибших в результате российского обстрела дома в Запорожье возросло до семи человек – ГСЧС

"Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 11 человек, еще 20 – эвакуировать. Из-под завалов дома спасатели деблокировали семерых погибших", – говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Коммунальные службы убрали уже 333 тонны обломков здания.

Ранее было известно о пяти погибших.

Контекст:

В ночь на 2 марта, около 1.30, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитных ракетных комплексов С-300. Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей.