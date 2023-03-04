Из-под завалов дома в Запорожье достали тело женщины, число жертв увеличилось до 11 – ГСЧС

Жилой дом был разрушен оккупантами в ночь на 2 марта Фото: ДСНС України / Facebook

Ранее было известно о 10 погибших.

"Запорожье. 4 марта в 16.30 при разборе завалов в пятиэтажном жилом доме извлечено тело погибшей женщины. Всего деблокированы тела 11 погибших (из них один ребенок)", – говорится в новом сообщении ГСЧС.