Из-под завалов дома в Запорожье достали тело женщины, число жертв увеличилось до 11 – ГСЧС

Ранее было известно о 10 погибших.
"Запорожье. 4 марта в 16.30 при разборе завалов в пятиэтажном жилом доме извлечено тело погибшей женщины. Всего деблокированы тела 11 погибших (из них один ребенок)", – говорится в новом сообщении ГСЧС.
В ночь на 2 марта, около 1.30, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, по предварительным данным – из зенитных ракетных комплексов С-300. Ракета разрушила несколько этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома, обломки и взрывная волна повредили расположенные рядом многоэтажки и автомобили местных жителей.