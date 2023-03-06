Украинская армия нанесла по врагу 17 ударов за сутки, в том числе по ПВО на огневых позициях – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по зенитному ракетному комплексу на огневой позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три района сосредоточения противника и средство противовоздушной обороны врага на огневой позиции", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 6 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 153 770 человек личного состава.