Из-за больших потерь российские оккупанты на Донбассе отправляют воевать раненых – Генштаб ВСУ

"Противник ежедневно несет значительные потери в личном составе, поэтому не прекращает принимать меры относительно их пополнения. Недавно во временно оккупированном Донецке военные комиссариаты получили указание об уточнении персональных учетных данных офицеров запаса в возрасте до 65 лет включительно", – говорится в сообщении.
Украинские военные выяснили также, что уточняются данные солдат, сержантов и прапорщиков запаса, возраст которых – до 50 лет.
"В отеле "Донбасс" города Кадиевка временно оккупированной Луганской области работает военно-врачебная комиссия. Работа ВВК направлена на признание пригодными раненых военнослужащих 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск для последующего их возвращения в строй. Таким образом, российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Самые интенсивные бои идут сейчас на Донбассе. В частности, "крайне напряженная" ситуация в районе Бахмута Донецкой области, сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 6 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 153 770 человек личного состава.
В сентябре 2022 года в России объявляли "частичную" мобилизацию для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении. 4 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизовали 318 тыс. человек. По данным СМИ, мобилизованных более 500 тыс. Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.