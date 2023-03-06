Из-за больших потерь российские оккупанты на Донбассе отправляют воевать раненых – Генштаб ВСУ

Для пополнения войск в войне против Украины РФ объявляла мобилизацию Фото: ЕРА

"Противник ежедневно несет значительные потери в личном составе, поэтому не прекращает принимать меры относительно их пополнения. Недавно во временно оккупированном Донецке военные комиссариаты получили указание об уточнении персональных учетных данных офицеров запаса в возрасте до 65 лет включительно", – говорится в сообщении.

Украинские военные выяснили также, что уточняются данные солдат, сержантов и прапорщиков запаса, возраст которых – до 50 лет.

"В отеле "Донбасс" города Кадиевка временно оккупированной Луганской области работает военно-врачебная комиссия. Работа ВВК направлена на признание пригодными раненых военнослужащих 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск для последующего их возвращения в строй. Таким образом, российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)