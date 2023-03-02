СМИ посчитали, что в РФ мобилизовали более полумиллиона россиян. Путин называл цифру 318 тыс. человек

Об этом 2 марта написала "Медиазона".
Журналисты российского издания исследовали данные о срочных свадьбах мужчин с повестками в России.
После начала "частичной" мобилизации в РФ в сентябре прошлого года, мужчинам, получившим повестку, разрешили жениться в ускоренном порядке, не ожидая месяц, как обычно.
По данным СМИ, такой опцией массово воспользовались российские мобилизованные, не оформившие ранее свои отношения.
"Супруги, в отличие от сожительниц, получают возможность наводить справки о своих мужьях, а также рассчитывать на компенсации в случае их гибели на фронте", – сказано в материале.
Отмечается, что в конце октября призыв по мобилизации в РФ официально завершился, но оформление бракосочетаний одним днем продолжились.
"Медиазона" посчитала возможное число мобилизованных россиян на основании данных из 50 регионов, в которых женились 24 615 мужчин, получивших повестку.
Учитывая общее число мужчин призывного возраста (18–49 лет), СМИ пришло к выводу, что в этих регионах призвали 240 078 человек.
В то же время, на эти 50 регионов по данным Росстата (на 1 января 2022 года) приходится 56% мужчин мобилизационного возраста, подчеркнула "Медиазона".
Проведя предварительные расчеты, журналисты пришли к выводу, что всего в российскую армию за сентябрь–октябрь 2022 года призвали 527 703 человека.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек.
7 декабря он заверил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в России готовятся проводить массовую мобилизацию студентов очной формы обучения. Об этом ведомство сообщило 21 февраля.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 2 марта 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили более 150 тыс. российских оккупантов.