СМИ посчитали, что в РФ мобилизовали более полумиллиона россиян. Путин называл цифру 318 тыс. человек

После начала "частичной" мобилизации в РФ в сентябре прошлого года, мужчинам, получившим повестку, разрешили жениться в ускоренном порядке, отметили СМИ Фото: EPA

Об этом 2 марта написала "Медиазона".

Журналисты российского издания исследовали данные о срочных свадьбах мужчин с повестками в России.

После начала "частичной" мобилизации в РФ в сентябре прошлого года, мужчинам, получившим повестку, разрешили жениться в ускоренном порядке, не ожидая месяц, как обычно.

По данным СМИ, такой опцией массово воспользовались российские мобилизованные, не оформившие ранее свои отношения.

"Супруги, в отличие от сожительниц, получают возможность наводить справки о своих мужьях, а также рассчитывать на компенсации в случае их гибели на фронте", – сказано в материале.

Отмечается, что в конце октября призыв по мобилизации в РФ официально завершился, но оформление бракосочетаний одним днем продолжились.

"Медиазона" посчитала возможное число мобилизованных россиян на основании данных из 50 регионов, в которых женились 24 615 мужчин, получивших повестку.

Учитывая общее число мужчин призывного возраста (18–49 лет), СМИ пришло к выводу, что в этих регионах призвали 240 078 человек.

В то же время, на эти 50 регионов по данным Росстата (на 1 января 2022 года) приходится 56% мужчин мобилизационного возраста, подчеркнула "Медиазона".

Проведя предварительные расчеты, журналисты пришли к выводу, что всего в российскую армию за сентябрь–октябрь 2022 года призвали 527 703 человека.