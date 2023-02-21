В РФ готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения – ГУР Минобороны Украины

"В России проводятся мероприятия по обеспечению очередной волны мобилизации. В настоящее время активно наращиваются возможности обеспечения массовой мобилизации студентов высших учебных заведений", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут помогать военкоматам вручать повестки студентам очной формы обучения.

"В частности, руководством Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета выданы документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на "участках оповещения". К этой работе планируется привлекать граждан, официально не подлежащих мобилизации. При этом в Томском политехническом университете включение в состав "участков" происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников", – заявили в пресс-службе.

Руководителями "участков" назначают представителей высшего руководства учебных заведений.

"Важно, что для проведения очередной волны мобилизации в России не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена. Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля – начала весеннего призыва на срочную службу. При необходимости начало призыва может быть отсрочено", – добавили в ГУР.