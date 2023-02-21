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В РФ готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения – ГУР Минобороны Украины

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"Частичная" мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября 2022 года
"Частичная" мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября 2022 года
Фото: depositphotos.com

В России готовятся проводить массовую мобилизацию студентов очной формы обучения. Об этом заявила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram 21 февраля.

"В России проводятся мероприятия по обеспечению очередной волны мобилизации. В настоящее время активно наращиваются возможности обеспечения массовой мобилизации студентов высших учебных заведений", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут помогать военкоматам вручать повестки студентам очной формы обучения.

"В частности, руководством Новосибирского государственного педагогического университета, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета выданы документы, обязывающие структурные подразделения заведений выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на "участках оповещения". К этой работе планируется привлекать граждан, официально не подлежащих мобилизации. При этом в Томском политехническом университете включение в состав "участков" происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников", – заявили в пресс-службе.

Руководителями "участков" назначают представителей высшего руководства учебных заведений.

"Важно, что для проведения очередной волны мобилизации в России не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена. Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля – начала весеннего призыва на срочную службу. При необходимости начало призыва может быть отсрочено", – добавили в ГУР.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, мобилизация, разведка, ГУР Минобороны Украины
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