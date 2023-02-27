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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин до последнего откладывал массовую мобилизацию, но скоро и ее может быть недостаточно – ISW

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РФ не справляется с набором в армию для войны в Украине
РФ не справляется с набором в армию для войны в Украине
Фото: ЕРА

Начиная полномасштабное вторжение в Украину, Кремль рассчитывал обойтись без мобилизации, обеспечив кампанию добровольцами. Об этом в оперативном анализе 26 февраля пишет американский Институт исследования войны (ISW).

По оценкам аналитиков, эта попытка провалилась. Боеспособные силы России начали заканчиваться уже в мае прошлого года. Но тогда президент РФ Владимир Путин, вероятно, отклонил совет командования провести принудительный призыв из-за непопулярности этого шага в обществе. Вместо этого Кремль снял ограничения по возрасту для добровольцев и усилил "заигрывания" с ультранационалистическим движением и сепаратистами на Донбассе, несмотря на их критику российского военного командования и хода войны.

"Кремль, например, терпел и продолжает терпеть бывшего российского офицера Игоря Гиркина, который напрямую критикует Путина, вероятно, из-за связей с формированиями "ЛДНР", – говорится в отчете.

Военные эксперты считают, что широкомасштабное контрнаступление Украины в Харьковской области в сентябре 2022 года, вероятно, шокировало Путина, заставив его осознать, что ему необходимо отдать приказ о принудительном призыве. При этом в ближайшие годы он может столкнуться с необходимостью расширять количество срочников в условиях ограниченного демографического ресурса.

"Российская призывная система ежегодно призывает на срочную службу 260 тыс. новых солдат... Путину, возможно, придется подумать об увеличении количества солдат срочной службы, но демография не одобряет такой подход. В России ежегодно достигают 18 лет примерно 800 тыс. человек. Расширение призыва ведет к риску не только того, что в армию будут брать людей с непригодными для войны физическими данными, но и лишит рабочей силы экономику РФ, которую Путин пытается активизировать для военных целей", – считают аналитики ISW.

Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в России готовятся проводить массовую мобилизацию студентов очной формы обучения.  Об этом ведомство сообщило 21 февраля.

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 27 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 148 690 человек личного состава.

Теги: Владимир Путин, Кремль, мобилизация, призыв, Игорь Гиркин, армия РФ, война России против Украины, ISW
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