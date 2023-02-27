Путин до последнего откладывал массовую мобилизацию, но скоро и ее может быть недостаточно – ISW

По оценкам аналитиков, эта попытка провалилась. Боеспособные силы России начали заканчиваться уже в мае прошлого года. Но тогда президент РФ Владимир Путин, вероятно, отклонил совет командования провести принудительный призыв из-за непопулярности этого шага в обществе. Вместо этого Кремль снял ограничения по возрасту для добровольцев и усилил "заигрывания" с ультранационалистическим движением и сепаратистами на Донбассе, несмотря на их критику российского военного командования и хода войны.

"Российская призывная система ежегодно призывает на срочную службу 260 тыс. новых солдат... Путину, возможно, придется подумать об увеличении количества солдат срочной службы, но демография не одобряет такой подход. В России ежегодно достигают 18 лет примерно 800 тыс. человек. Расширение призыва ведет к риску не только того, что в армию будут брать людей с непригодными для войны физическими данными, но и лишит рабочей силы экономику РФ, которую Путин пытается активизировать для военных целей", – считают аналитики ISW.

Военные эксперты считают, что широкомасштабное контрнаступление Украины в Харьковской области в сентябре 2022 года, вероятно, шокировало Путина, заставив его осознать, что ему необходимо отдать приказ о принудительном призыве. При этом в ближайшие годы он может столкнуться с необходимостью расширять количество срочников в условиях ограниченного демографического ресурса.

"Кремль, например, терпел и продолжает терпеть бывшего российского офицера Игоря Гиркина, который напрямую критикует Путина, вероятно, из-за связей с формированиями "ЛДНР", – говорится в отчете.

Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в России готовятся проводить массовую мобилизацию студентов очной формы обучения. Об этом ведомство сообщило 21 февраля.

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 27 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 148 690 человек личного состава.