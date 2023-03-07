В Луганске оккупанты используют городскую поликлинику в качестве казармы – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, в помещение больницы уже завезены двухъярусные кровати для личного состава оккупантов Фото: ЕРА

"Чтобы обезопасить своих военнослужащих во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники в качестве казармы. В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава", – говорится в сообщении.

При этом руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов для размещения персонала и приема пациентов.

В то же время, по данным Генштаба, в Запорожской области оккупанты заставляют жителей вести расчеты исключительно через карточки российских банков.

"Для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов оккупанты продолжают оказывать давление на жителей Запорожской области. В отдельных населенных пунктах с 1 января люди, не имеющие паспорта гражданина РФ, не могут получить денежные выплаты, в частности зарплаты", – отметили в Генштабе.