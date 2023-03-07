В Луганске оккупанты используют городскую поликлинику в качестве казармы – Генштаб ВСУ

"Чтобы обезопасить своих военнослужащих во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники в качестве казармы. В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава", – говорится в сообщении.
При этом руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов для размещения персонала и приема пациентов.
В то же время, по данным Генштаба, в Запорожской области оккупанты заставляют жителей вести расчеты исключительно через карточки российских банков.
"Для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов оккупанты продолжают оказывать давление на жителей Запорожской области. В отдельных населенных пунктах с 1 января люди, не имеющие паспорта гражданина РФ, не могут получить денежные выплаты, в частности зарплаты", – отметили в Генштабе.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.