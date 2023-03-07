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Водители автобусов из-за невыплаты зарплаты устроили забастовку в Мариуполе, дизтопливо оккупанты передали военным – советник мэра

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Все остатки дизельного топлива после мариупольских "хлопков" "гражданские оккупанты передали военным оккупантам", отметил советник мэра города
Все остатки дизельного топлива после мариупольских "хлопков" "гражданские оккупанты передали военным оккупантам", отметил советник мэра города
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области водители автобусов устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты.

Об этом 6 марта сообщил в Telegram советника мэра города Петр Андрющенко.

"Забастовка… совпала с почти полным отсутствием дизельного топлива для работы автобусов", – подчеркнул он.

По словам Андрющенко, "дизельного горючего нет, потому что все остатки после мариупольских "хлопков" гражданские оккупанты передали военным оккупантам".

"Поэтому даже если успокоить водителей, автобусы на линию все равно не выйдут", – отметил советник мэра Мариуполя.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

В конце февраля в Мариуполе прозвучали серии взрывов. Так, 22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

23 февраля Андрющенко сообщал о как минимум трех взрывах в Мариуполе, в том числе в районе аэропорта и ММК им. Ильича.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли это немножечко больше", – добавил Данилов.

Теги: Россия, Украина, зарплата, забастовка, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, автобус, советник, война России против Украины, общественный транспорт, Петр Андрющенко, топливо, дизель
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