Работают дроны и "неравнодушные люди". В районе Мариуполя уничтожен российский склад боеприпасов – ВСУ

По его словам, россияне, думая, что это безопасно для них, организовали в Мариуполе свои логистические склады, склады боеприпасов и топлива. Также там базируется значительное количество личного состава РФ. Последние взрывы, раздававшиеся в городе, Дмитрашковский назвал "очень нужной вещью"

"Потому что уничтожая тыловое обеспечение, мы делаем невозможным работу тыловых подразделений по доставке топлива, боеприпасов на передовую. За минувшие сутки [в районе Мариуполя] уничтожили склад с боеприпасами, и очень приятно, что к этому причастны не только дроны, [но и] люди, которым небезразлична судьба Украины", – подчеркнул он.

Горсовет Мариуполя 21 февраля сообщал об 11 взрывах в городе, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта.

22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

23 февраля Андрющенко сообщал о как минимум трех взрывах в Мариуполе, в том числе в районе аэропорта и ММК им. Ильича.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя 23 февраля серию взрывов, заявила, что "направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым". Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заметил, что удары будут продолжаться по оккупантам не только в Мариуполе, а во всех временно оккупированных городах, поскольку, как он заявил, расстояние до противника для ВСУ уже особого значения не имеет.