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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты изменили тактику перемещения колонн техники в Мариуполе – Андрющенко

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Россияне в Мариуполе перестали перемещать свою технику в больших колоннах
Россияне в Мариуполе перестали перемещать свою технику в больших колоннах
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области переброска живой силы и техники российских военных происходит с использованием новой тактики. Об этом 1 марта рассказал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Военные перемещения в Мариуполе приобрели локальный характер. Кроме того, россияне изменили тактику движения больших колонн и перешли на группы по три-четыре грузовика в сопровождении", – отметил Андрющенко.

В Мариупольском районе, по данным советника мэра, вдоль побережья стало меньше оккупантов. В то же время продолжается переброска российских резервов на участки фронта, добавил он. Основное направление при этом сохраняется – резервистов перемещают на север от Мариуполя.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, военные, оккупация, Мариуполь, армия РФ, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, грузовик, российские военные, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация, россияне
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