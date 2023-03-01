Оккупанты изменили тактику перемещения колонн техники в Мариуполе – Андрющенко

Россияне в Мариуполе перестали перемещать свою технику в больших колоннах Фото: Андрющенко Time / Telegram

"Военные перемещения в Мариуполе приобрели локальный характер. Кроме того, россияне изменили тактику движения больших колонн и перешли на группы по три-четыре грузовика в сопровождении", – отметил Андрющенко.

В Мариупольском районе, по данным советника мэра, вдоль побережья стало меньше оккупантов. В то же время продолжается переброска российских резервов на участки фронта, добавил он. Основное направление при этом сохраняется – резервистов перемещают на север от Мариуполя.