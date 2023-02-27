Оккупантам в Мариуполе запретили говорить о прилетах, "бавовне" посвящен специальный "темник-инструкция" – Андрющенко

"В оккупационной администрации издали "темник – инструкцию" по "Мариупольской бавовне". Сурово предписано разговоры по прилетам не вести. Даже в кулуарах. "Все взрывы это ПВО, самолеты [оккупантов, берущие звуковой барьер] и разминирование", – сообщил Андрющенко.

Он добавил, что коллаборантов предупредили: любой из них будет уволен "с последствиями" в виде интереса российских спецслужб, если скажет о прилетах что-либо, отличающееся от "официальной версии".

По данным Андрющенко, все, кто "приобщаются" к информации по прилетам, подписывают "документ о гостайне и неразглашении". Захватчики, добавил он, перевели свой "штаб гражданской обороны" в Мариуполе на работу в усиленном режиме без выходных.

"Мариупольцев снова ждет куча лапши на уши, стандартные сказочки [оккупантов] о ПВО и сплошная информационная пустота от оккупантов. Ничего, мы заполним ее правдой", – подытожил советник мэра.

Горсовет Мариуполя 21 февраля сообщал об 11 взрывах в городе, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта.

22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

23 февраля Андрющенко сообщал о как минимум трех взрывах в Мариуполе, в том числе в районе аэропорта и ММК им. Ильича.

Об ударе по еще одному российскому складу боеприпасов сообщил 27 февраля начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя 23 февраля серию взрывов, заявила, что "направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым". Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заметил, что удары будут продолжаться по оккупантам не только в Мариуполе, а во всех временно оккупированных городах, поскольку, как он заявил, расстояние до противника для ВСУ уже особого значения не имеет.