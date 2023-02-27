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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупантам в Мариуполе запретили говорить о прилетах, "бавовне" посвящен специальный "темник-инструкция" – Андрющенко

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Оккупантам и коллаборантам запретили признавать взрывы в Мариуполе
Оккупантам и коллаборантам запретили признавать взрывы в Мариуполе
Фото: EPA

Незаконные "власти" временно оккупированного Мариуполя Донецкой области решили бороться с информационными последствиями начавшихся прилетов по городу. Факты ударов по Мариуполю попросту не будут признаны. Об этом 25 февраля рассказал в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"В оккупационной администрации издали "темник – инструкцию" по "Мариупольской бавовне". Сурово предписано разговоры по прилетам не вести. Даже в кулуарах. "Все взрывы это ПВО, самолеты [оккупантов, берущие звуковой барьер] и разминирование", – сообщил Андрющенко.

Он добавил, что коллаборантов предупредили: любой из них будет уволен "с последствиями" в виде интереса российских спецслужб, если скажет о прилетах что-либо, отличающееся от "официальной версии".

По данным Андрющенко, все, кто "приобщаются" к информации по прилетам, подписывают "документ о гостайне и неразглашении". Захватчики, добавил он, перевели свой "штаб гражданской обороны" в Мариуполе на работу в усиленном режиме без выходных.

"Мариупольцев снова ждет куча лапши на уши, стандартные сказочки [оккупантов] о ПВО и сплошная информационная пустота от оккупантов. Ничего, мы заполним ее правдой", – подытожил советник мэра.

Горсовет Мариуполя 21 февраля сообщал об 11 взрывах в городе, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта.

22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

23 февраля Андрющенко сообщал о как минимум трех взрывах в Мариуполе, в том числе в районе аэропорта и ММК им. Ильича.

Об ударе по еще одному российскому складу боеприпасов сообщил 27 февраля начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя 23 февраля серию взрывов, заявила, что аправление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым". Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заметил, что удары будут продолжаться по оккупантам не только в Мариуполе, а во всех временно оккупированных городах, поскольку, как он заявил, расстояние до противника для ВСУ уже особого значения не имеет.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности, в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.

Теги: Россия, взрыв, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, российская пропаганда, армия РФ, Алексей Дмитрашковский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, фейк, взрывы, дезинформация, российские оккупанты, коллаборационизм, Петр Андрющенко, деоккупация, россияне
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