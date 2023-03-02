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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Режим стал бояться". Советник мэра Мариуполя сообщил о блокпостах на выезде из города, оккупанты "начали рыть окопы"

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Оккупанты установили блокпосты на выезде из Мариуполя со 2 марта, отметил Андрющенко
Оккупанты установили блокпосты на выезде из Мариуполя со 2 марта, отметил Андрющенко
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Российские оккупанты усилили режим во временно захваченном Мариуполе Донецкой области.

Об этом 2 марта в Telegram проинформировал советник мэра города Петр Андрющенко.

"С сегодняшнего дня оккупанты установили блокпосты на выезде из Мариуполя в Сартану. Полная проверка документов (паспорт/фильтрация/прописка) и выборочно телефонов. Также пункты контроля на всех мостах", – написал он.

Кроме того, вблизи мостов оккупанты "начали рыть окопы и проводить минирование", рассказал Андрющенко.

"Режим стал бояться. Даже снаружи становится сложно убеждать в "Россия здесь навсегда", – отметил советник мэра Мариуполя.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

В конце февраля в Мариуполе прозвучали серии взрывов. Так, 22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

23 февраля Андрющенко сообщал о как минимум трех взрывах в Мариуполе, в том числе в районе аэропорта и ММК им. Ильича.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли это немножечко больше", – добавил Данилов.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, телефоны, минирование, Сартана, блокпост, мост, советник, война России против Украины, документы, безопасность, проверки, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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