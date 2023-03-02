"Режим стал бояться". Советник мэра Мариуполя сообщил о блокпостах на выезде из города, оккупанты "начали рыть окопы"

Оккупанты установили блокпосты на выезде из Мариуполя со 2 марта, отметил Андрющенко Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Об этом 2 марта в Telegram проинформировал советник мэра города Петр Андрющенко.

"С сегодняшнего дня оккупанты установили блокпосты на выезде из Мариуполя в Сартану. Полная проверка документов (паспорт/фильтрация/прописка) и выборочно телефонов. Также пункты контроля на всех мостах", – написал он.

Кроме того, вблизи мостов оккупанты "начали рыть окопы и проводить минирование", рассказал Андрющенко.

"Режим стал бояться. Даже снаружи становится сложно убеждать в "Россия здесь навсегда", – отметил советник мэра Мариуполя.