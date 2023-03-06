Испытывая неудачи на фронте, оккупанты начали более агрессивно реагировать на все украинское в Крыму – прокурор

"За девять лет все, кто так или иначе выступал с проукраинской позицией, сопротивлялся оккупации, уже либо оказались за решеткой, либо были вынуждены покинуть полуостров. Для нас было приятным удивлением, когда с началом полномасштабного вторжения в Крыму начали проявляться те активисты, о которых мы не слышали и не знали много лет", – сказал он.
Поночовный отметил, что все годы оккупации Россия воспитывала "поколение, которое не помнит об Украине или знает только то, что навязала им РФ".
"За годы оккупации российские власти в Крыму концентрировали свои усилия над подавлением сопротивления проукраинского населения, и поэтому сейчас таких многочисленных и жестоких преследований, которые были, скажем, в 2017–2019 годах, нет. Но сейчас активно преследуют и привлекают к административной ответственности за "дискредитацию российской армии", исполнение украинских песен или демонстрацию украинской символики. Испытывая неудачи на фронте, оккупанты начали более агрессивно реагировать на все украинское в Крыму", – объяснил он.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
В марте секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что альтернативы освобождению Крыма военным путем нет.