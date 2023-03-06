Испытывая неудачи на фронте, оккупанты начали более агрессивно реагировать на все украинское в Крыму – прокурор

Поночовный отметил, что РФ девять лет воспитывала в Крыму поколение, которое не помнит Украину Фото: armyinform.com.ua

"За девять лет все, кто так или иначе выступал с проукраинской позицией, сопротивлялся оккупации, уже либо оказались за решеткой, либо были вынуждены покинуть полуостров. Для нас было приятным удивлением, когда с началом полномасштабного вторжения в Крыму начали проявляться те активисты, о которых мы не слышали и не знали много лет", – сказал он.

Поночовный отметил, что все годы оккупации Россия воспитывала "поколение, которое не помнит об Украине или знает только то, что навязала им РФ".

"За годы оккупации российские власти в Крыму концентрировали свои усилия над подавлением сопротивления проукраинского населения, и поэтому сейчас таких многочисленных и жестоких преследований, которые были, скажем, в 2017–2019 годах, нет. Но сейчас активно преследуют и привлекают к административной ответственности за "дискредитацию российской армии", исполнение украинских песен или демонстрацию украинской символики. Испытывая неудачи на фронте, оккупанты начали более агрессивно реагировать на все украинское в Крыму", – объяснил он.