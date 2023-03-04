Политолог Юнус: Сакральность Крыма – основа российского режима. Если Крым падет, Донбасс автоматически падет

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма Фото: depositphotos.com

"Россия надеется, что Китай поможет нынешнему режиму в Кремле сохраниться хотя бы политически, проиграв на поле боя в Украине, включая Крым и Донбасс. Хотя мы прекрасно понимаем, что это невозможно по закону жанра. 100 лет назад такое было с русско-японской войной. И к чему это привело в России? Прийти в себя не могут", – сказал Юнус.

По его словам, в случае с Крымом ситуация аналогичная.

"Точно так же и здесь. Сакральность темы Крыма – основа этого режима. Если Крым падет, Донбасс автоматически падет. А после этого – кризис. Его зачатки мы хорошо увидели во время мобилизации. Миллион [россиян] сбежал из страны, многие сбежать не могут. Плюс события в Чечне и Дагестане", – подчеркнул Юнус.

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