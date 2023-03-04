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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Политолог Юнус: Сакральность Крыма – основа российского режима. Если Крым падет, Донбасс автоматически падет

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Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма
Фото: depositphotos.com

Если российские оккупанты потеряют контроль над Крымом, это приведет к кризису в России. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал живущий в США азербайджанский политолог Рамис Юнус.

"Россия надеется, что Китай поможет нынешнему режиму в Кремле сохраниться хотя бы политически, проиграв на поле боя в Украине, включая Крым и Донбасс. Хотя мы прекрасно понимаем, что это невозможно по закону жанра. 100 лет назад такое было с русско-японской войной. И к чему это привело в России? Прийти в себя не могут", – сказал Юнус.

По его словам, в случае с Крымом ситуация аналогичная.

"Точно так же и здесь. Сакральность темы Крыма – основа этого режима. Если Крым падет, Донбасс автоматически падет. А после этого – кризис. Его зачатки мы хорошо увидели во время мобилизации. Миллион [россиян] сбежал из страны, многие сбежать не могут. Плюс события в Чечне и Дагестане", – подчеркнул Юнус.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.

28 февраля он сообщил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Крым, Украина, аннексия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, Рамис Юнус
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