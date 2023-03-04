Политолог Юнус: Сакральность Крыма – основа российского режима. Если Крым падет, Донбасс автоматически падет

"Россия надеется, что Китай поможет нынешнему режиму в Кремле сохраниться хотя бы политически, проиграв на поле боя в Украине, включая Крым и Донбасс. Хотя мы прекрасно понимаем, что это невозможно по закону жанра. 100 лет назад такое было с русско-японской войной. И к чему это привело в России? Прийти в себя не могут", – сказал Юнус.
По его словам, в случае с Крымом ситуация аналогичная.
"Точно так же и здесь. Сакральность темы Крыма – основа этого режима. Если Крым падет, Донбасс автоматически падет. А после этого – кризис. Его зачатки мы хорошо увидели во время мобилизации. Миллион [россиян] сбежал из страны, многие сбежать не могут. Плюс события в Чечне и Дагестане", – подчеркнул Юнус.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
Президент Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года заявил, что у Украины есть все для того, чтобы одержать победу в войне против России уже в этом году.
28 февраля он сообщил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что российско-украинская война закончится в этом году победой Украины и деоккупацией всех территорий.