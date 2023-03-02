Данилов объявил о новой стратегии освобождения Крыма от России

По его словам, в плане освобождения полуострова есть множество аспектов – экономических и политических. Время требует смены их очередности, считает Данилов.

"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и так далее – требует изменения приоритетов", – написал секретарь СНБО.