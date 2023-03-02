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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Данилов объявил о новой стратегии освобождения Крыма от России

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Секретарь СНБО заявил о смене приоритетов в плане деоккупации Крыма
Секретарь СНБО заявил о смене приоритетов в плане деоккупации Крыма
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов написал 2 марта в Twitter, что Украина меняет подход к деоккупации захваченного Россией Крыма.

По его словам, в плане освобождения полуострова есть множество аспектов – экономических и политических. Время требует смены их очередности, считает Данилов.

"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и так далее – требует изменения приоритетов", – написал секретарь СНБО.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Теги: Крым, СНБО, война России против Украины, Алексей Данилов, деоккупация
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