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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я ни на что не намекаю". Ким получил новые рабочие карты главы Николаевской ОВА, на них Крым и часть территории РФ

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Ким: Может, пограничники знают что-то, чего не знаю я?
Ким: Может, пограничники знают что-то, чего не знаю я?
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Украинские пограничники передали главе Николаевской областной военной администрации Виталию Киму новые рабочие карты. Об этом он сообщил 2 марта в Telegram.

Помимо Николаевской области на новых рабочих картах главы ОВА, которые показал Ким, изображены временно оккупированный Крым и территории Краснодарского края РФ.

"Я ни на что не намекаю. Но пограничники привезли мне новые рабочие карты для того, чтобы можно было работать. Может, они знают что-то, чего не знаю я?" – отметил глава ОВА.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Крым, Украина, Николаев, пограничники, Николаевская область, Краснодар, карта, война России против Украины, Виталий Ким
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