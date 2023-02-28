Оккупанты пять раз обстреляли две общины Николаевской области – Ким

По словам Кима (в центре), в результате атак со стороны противника никто не пострадал Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

"Вчера, 27 февраля, в 11.05, 16.05, 16.40, 18.23 и сегодня утром, 28 февраля, в 6.59 враг наносил удары из РСЗО и других видов артиллерии по акватории Очаковской общины и побережью Куцурубской общины", – написал Ким.

По его словам, в результате атак со стороны противника никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – подчеркнул глава ОВА.