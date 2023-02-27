Оккупанты обстреляли Николаевскую область из артиллерии и минометов – Ким

"Вчера, 26 февраля, в 11.20, и сегодня, 27 февраля, в 2.01, враг наносил артиллерийские удары по двум населенным пунктам Куцурубской общины. Попадание по открытой территории и окрестностям", – написал Ким.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Помимо этого, вчера в 11.55 были зафиксированы минометные обстрелы акватории Очаковской общины. Там также никто не пострадал.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – отметил глава ОВА.