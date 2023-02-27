Оккупанты обстреляли Николаевскую область из артиллерии и минометов – Ким

"Вчера, 26 февраля, в 11.20, и сегодня, 27 февраля, в 2.01, враг наносил артиллерийские удары по двум населенным пунктам Куцурубской общины. Попадание по открытой территории и окрестностям", – написал Ким.
По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.
Помимо этого, вчера в 11.55 были зафиксированы минометные обстрелы акватории Очаковской общины. Там также никто не пострадал.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – отметил глава ОВА.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.