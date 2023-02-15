В освобожденной Снигеревке Николаевской области обнаружили тела 27 человек, убитых во время российской оккупации – прокуратура

Он рассказал, что тела погибших имеют признаки насильственной смерти – пулевые ранения, травмы от взрывов боеприпасов и другое. В то же время, по его словам, Снигиревке не нашли мест массового захоронения людей.
По установленным фактам открыты уголовные производства.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 11 ноября сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.