В освобожденной Снигеревке Николаевской области обнаружили тела 27 человек, убитых во время российской оккупации – прокуратура

Он рассказал, что тела погибших имеют признаки насильственной смерти – пулевые ранения, травмы от взрывов боеприпасов и другое. В то же время, по его словам, Снигиревке не нашли мест массового захоронения людей.

По установленным фактам открыты уголовные производства.