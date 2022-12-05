СБУ задержала "завхоза" бывшей оккупационной администрации Николаевской области

По данным СБУ, она вступила в ряды оккупационной администрации, где была назначена руководителем "отдела жилищно-коммунального хозяйства".
Находясь на "должности", украинка осуществляла "учет" местного жилищного фонда, в первую очередь его техническое состояние и бытовые условия, сообщает служба.
"Таким образом, она определяла пригодность зданий к "расквартированию" представителей оккупационных группировок страны-агрессора. Также она контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, используемых врагом для базирования собственных подразделений. Среди таких объектов были жилые дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию.", – добавили в СБУ.
После освобождения района женщина пыталась "залечь на дно", но сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.
Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.
10 ноября украинские военные проинформировали, что освободили Снигиревку. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 11 ноября сообщил, что вся Николаевская область, за исключением Кинбурнской косы, освобождена от российских оккупантов.