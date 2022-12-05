СБУ задержала "завхоза" бывшей оккупационной администрации Николаевской области

СБУ задержала подозреваемую после освбождения региона от оккупантов Фото: depositphotos.com

По данным СБУ, она вступила в ряды оккупационной администрации, где была назначена руководителем "отдела жилищно-коммунального хозяйства".

Находясь на "должности", украинка осуществляла "учет" местного жилищного фонда, в первую очередь его техническое состояние и бытовые условия, сообщает служба.

"Таким образом, она определяла пригодность зданий к "расквартированию" представителей оккупационных группировок страны-агрессора. Также она контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, используемых врагом для базирования собственных подразделений. Среди таких объектов были жилые дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию.", – добавили в СБУ.

После освобождения района женщина пыталась "залечь на дно", но сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.