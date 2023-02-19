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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты утром ударили из артиллерии по двум общинам Николаевской области – Ким

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По данным Кима, в результате обстрелов никто не пострадал
По данным Кима, в результате обстрелов никто не пострадал
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты утром 19 февраля ударили из артиллерии по двум общинам Николаевской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

"В 6.00 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской общины. Попадание по открытой территории. Пострадавших нет", – написал Ким.

В 6.45 из ствольной артиллерии оккупанты обстреляли Очаковскую общину. Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты
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